تركيب جهاز أشعة مقطعية في مستشفى “ابن سيناء” بحضرموت

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جرى اليوم تركيب وتشغيل جهاز أشعه مقطعيه (CT-scan) في مستشفى ابن سيناء بمحافظة حضرموت، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .

ويقدم الجهاز تشخيصاً دقيقاً وسريعاً للحالات المرضية التي تستدعي استخدامه مثل الكشف عن الأورام أو النزيف الداخلي أو الالتهابات وغيرها، عبر تكوين صورة تفصيلية ثلاثية الأبعاد لأجزاء الجسم الداخلية .

ويأتي هذا الدعم من المركز امتداداً لمساهماته في تلبية احتياجات القطاع الطبي باليمن، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المبذولة هناك .