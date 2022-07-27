بسبب الشغب.. اعتقال 4 لاعبين ومدرب في الدوري الأرجنتيني

اعتقلت الشرطة الأرجنتينية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، 4 من لاعبي فريق باتروناتو والمدرب المساعد للفريق،عقب أحداث مواجهة باراكاس في الدوري الأرجنتيني.

وخسر باتروناتو أمام باراكاس بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الأرجنتيني وتعدى المدير الفني ولاعبيه على خافيير بالينو حكم اللقاء، وألقت الشرطة القبض على 5 أفراد من الفريق.

ألغى الحكم هدفا لفريق باتروناتو بداعي التسلل، ثم طرد نيكولاس كاسترو لاعب الفريق في الدقيقة 40 وبعدها طرد المدير الفني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، كما ألغى الحكم هدفا للفريق مرة أخري في الدقيقة 84 من المباراة واحتسب ضربة جزاء لباراكاس، وأهدرت في الدقيقة 89، وخسر باتروناتو بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بنتيجة 2-1.

وانفجرت الأوضاع في أرض الملعب بنهاية المباراة حيث حاول المدير الفني واللاعبين الاعتداء على الحكم الذي احتمى في رجال الشرطة، وامتد للهجوم على رجل شرطة بشكل مباشر، واحتجزت الشرطة الأرجنتينية لاعبي باتروناتو داخل غرفة الملابس.

وأٌلقى القبض على 4 لاعبين هم، ماتياس باردو وجوستو جياني وأكسل رودريجيز وخوان باريناجا، بالإضافة إلى داميان جونزاليس المدرب المساعد.

وسيدلي الأشخاص الخمسة بشهاداتهم أمام المحكمة، لا دانتهم بجريمة الإيذاء والهجوم ومقاومة السلطة.