ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، إلى كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحبة الفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو

رئيسة الجمهورية الهيلينية

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة التأكيد على قوة العلاقات بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

أثينا: 28 / 12 / 1443هـ

الموافق: 27 / 7 / 2022م

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

دولة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع دولتكم أهمية العلاقة بين بلدينا، والرغبة في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم والشعب الهيليني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولدولتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

أثينا: 28 / 12 / 1443هـ

الموافق: 27 / 7 / 2022م