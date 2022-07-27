تصاعد الأحداث في #العراق.. متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان

دعا مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.

وقال "ستكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

وعادت الاحتجاجات الى ساحة التحرير وسط بغداد الاربعاء وهذه المرة ضد ترشيح الاطار الشيعي الموالي لايران للوزير السابق السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة بالتزامن مع وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني أسماعيل قا آني اليها.