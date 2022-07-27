نفذت عدة جهات حكومية 4954 جولة رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عدد من مناطق المملكة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات.

وشملت الجولات كلّا من الرياض بـ1152 زيارة، والمنطقة الشرقية بـ1270 زيارة، ومكة المكرمة بـ 354 زيارة، والمدينة المنورة بـ282 زيارة، وتبوك بـ 366 زيارة، والجوف بـ 146زيارة، وحائل بـ 307 زيارات، ونجران بـ 274 زيارة، وعسير بـ 212 زيارة، وجازان بـ51 زيارة، والباحة بـ 67 زيارة، والقصيم بـ388 زيارة، والحدود الشمالية بـ 85 زيارة، وتمت مخالفة 75 منشأة، وضبط 8072 منتجًا مخالفًا.

وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة مُلصقة وليست مطبوعة، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة "مطموسة، أو ممزقة، أو غير مقروءة".

وشارك في الجولات الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.