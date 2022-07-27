إخلاء مصنعين وقرية مع اندلاع حريق في فرنسا

قالت السلطات المحلية إن حريق غابات شب على امتداد نهر آرديش في جنوب غرب فرنسا لينتشر في مساحة 750 هكتارا في يوم واحد، مما تسبب في عمليات إجلاء.

ومنذ اندلاع الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أخلت السلطات مصنعين في بلدة لافيليديو الصغيرة بالإضافة إلى ملجأ للحيوانات ومواقع تخييم. وتُخلى حاليا قرية فوج.

وقال جيرار سوكليس رئيس بلدية لافيليديو لتلفزيون (بي.إف.إم) "اندلع الحريق بين الساعة 8.30 و 8.45 واتسع نطاقه بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية". ويعمل 450 من رجال الإطفاء على إخماد الحريق وإجلاء المعرضين للخطر.

وكانت حرائق غابات اندلعت هذا الشهر في أكثر من 20 ألف هكتار في منطقة جيروند الجنوبية الغربية، حيث شهدت فرنسا وبقية أوروبا درجات حرارة قياسية الارتفاع.