الأخبار المحلية

الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس

27 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، رفع الفائدة  75 نقطة أساس.