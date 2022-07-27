آخر تطورات قضية #سيدني.. الكشف عن أول صور للشقيقتين السعوديتين #عاجل

لا تزال أصداء واقعة العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين في أستراليا تتردد في المجتمع السعودي وبمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورا للشقيقتين السعوديتين اللتين عُثر عليهما متوفيتين في جنوب غرب سيدني في ظروف غامضة.

وقد تم العثور على جثتي الشقيقتين في شقتهما بالطابق الأول في كانتربري ، جنوب غرب سيدني ، في 7 يونيو الماضي.

وقالت المحققة كلوديا ألكروفت إن المحققين يعتقدون أن الشقيتين توفيتا في أوائل مايو - قبل شهر من كشف الضباط عن رفاتهم المتحللة، وفقا لديلي ميل.

وأشارت إلى أن الفتاتين كانتا تعيشان في أستراليا منذ عام 2017، وفي الأسابيع الأربعة الأخيرة تراكَمَ البريد خارج باب شقتهما؛ حيث قام المالك بتقديم شكوى بشأن بعض المستحقات.

وقام رجال الشرطة بالتوجه إلى الشقة؛ إلا أن تراكم البريد أمام شقتهما أثار الشكوك، وقام رجال الشرطة بعد ذلك بالدخول إلى الشقة بوجود المالك وعمدة المنطقة، واكتشفوا الجثتين في سريريْن منفصلين دون وجود آثار واضحة تشير إلى وجود شبهة كالسرقة أو القتل؛ إلا أن المحققين أكدوا أنهم سيتعاملون مع حالة وفاتهما على أنها مشبوهة حتى تنتهي التحقيقات

وقالت إن "المحققين مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون قد شاهد أو قد يكون لديه معلومات عن حركات النساء في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهن". ولم تحدد الشرطة بعد سبب الوفاة.

على جانب آخر، أعلنت قنصلية المملكة لدى مدينة سيدني أنها تلقت من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وأوضحت القنصلية أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة.

وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في اسباب وفاتهما رحمهما الله . وستواصل القنصلية متابعة القضية مع السلطات الاسترالية المختصة. كما تعرب القنصلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.