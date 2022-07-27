مجلس الضمان الصحي يحقق ذهبية وبرونزية جوائز “ترانسفورم” العالمية

حصل مجلس الضمان الصحي على جائزتين (ذهبية و برونزية) من جوائز ترانسفورم العالمية، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومنح البرنامج الجائزة "الذهبية" للمجلس نظير تميزه كأفضل استراتيجية تطوير للعلامات التجارية، والمخصصة للعلامة التجارية التي تنقل هويتها إلى المستقبل مع الحفاظ على روابط الماضي، ومراعاة التطور بطريقة واضحة ومبتكرة.

في حين جاء تحقيق المجلس للجائزة "البرونزية" عن فئة أفضل هوية بصرية في القطاع العام، وهي جائزة تنالها أفضل هوية شاملة تم تطويرها واستخدامها من قبل العلامة التجارية، بما في ذلك جميع الجوانب المرئية لتغيير العلامة التجارية من الشعار إلى الخط.

وعن "ترانسفورم"، فهي الجائزة الوحيدة التي تكافئ الابتكار في العلامات التجارية، سواء كانت مؤسسات عالمية كبرى، أو محلية صغيرة. وتمنح تقديرات لأفضل عمل للعلامة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق معايير مهمة وضعت لقياس وعرض العمل في المنطقة.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لإدارة التواصل و التميز في خدمة العملاء لمجلس الضمان الصحي الأستاذ راكان الثنيان أن حصول المجلس على جائزتي ترانسفورم العالمية يعد امتدادًا لسلسلة النجاحات التي يحققها بفضل الله ثم بفضل تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى أن يكون جهة رائدة عالميًا في تحسين الاستدامة و الابتكار.

وقال الثنيان :" سعدنا قبل أشهر بتدشين الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتمكين أصحاب العلاقة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عبر بيئة تنظيمية ترتكز على الوقاية وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء، في ظل التميز الذي يؤكده حصول المجلس على الكثير من الإنجازات العالمية والمحلية المتتالية وآخرها جائزتي ترانسفورم".



وأوضح الثنيان أن هوية المجلس تتواكب وتتماشى مع أهداف استراتيجيته لتمكين المستفيدين المؤمن لهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين وتحسين الاستدامة والابتكار من خلال العمل كجهة قادرة على المرونة والتعلم وتحفيز التحول الرقمي في القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس بوضوح عبر حزمة من البرامج والمبادرات للوصول إلى قطاع مُمكّن.