الأخبار الإقتصادية

الذهب يقفز 1% والدولار يتراجع بعد رفع الفائدة

الوئام-متابعات
27 يوليو 2022 · < 1 minute
سعر الذهب
سعر الذهب

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1731.40 دولار للأوقية. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لترويض تضخم جامح. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.68 بالمئة وهو ما يعزز جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وحذت المعادن النفيسة الأخرى حذو مكاسب الذهب لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 19.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 886.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2023.55 دولار.