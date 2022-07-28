تنبيه من سفارة #المملكة لدى #كوريا_الجنوبية بشأن تحديث السلطات لإجراءات السفر إليها #عاجل

الوئام- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بدولة كوريا الجنوبية تنبيهاً مهماً للمواطنين الراغبين في السفر إليها .

وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن جمهورية كوريا الجنوبية قامت بتحديث إجراءات الدخول إليها ، لذا يرجى اتباع التعليمات الآتية قبل السفر:

1-الدخول إلى موقع K-ETA عبر الرابط http://www.k-eta.go.kr أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة ب72 ساعة.

2 الدخول إلى موقع Q-CODE من خلال الرابط http://cov19ent.Kdca.go.kr وتعبئة البيانات المطلوبة.

ويتعين على المواطنين قبل السفر إلى جمهورية كوريا التالي:

نتيجة اختبار PCR: تصدر في غضون 48 ساعة قبل تاريخ المغادرة، أو نتيجة اختبار المستضد السريع (RAT): تصدر في غضون 24 ساعة قبل تاريخ المغادرة.

وأن تكون باللغة الإنجليزية وأن تكون برفقة المسافر أثناء السفر،كما يجب عند الوصول إلى جمهورية كوريا إجراء فحص فايروس كورونا (PCR) خلال يوم من تاريخ الوصول.