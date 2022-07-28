انفاذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين.. بدء عملية فصل #التوأم_السيامي اليمني “#مودة_ورحمة” (#فيديو)

أُدخل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" من محافظة عدن، صباح اليوم الخميس إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، تمهيداً لفصلهما انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهرت مقاطع فيديو نشره الفنان فايز المالكي اليوم على حسابه بموقع "تويتر"، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يرافق التوأم إلى غرفة العمليات.

وكان الدكتور الربيعة قد ذكر في وقت سابق أن العملية ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وأضاف أن التوأم السيامي اليمني من الإناث، ووُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان في الكبد والأمعاء، كما أن هناك اشتباهًا باشتراكهما في غشاء القلب.