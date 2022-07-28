إيران: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين إثر سيول اجتاحت طهران

توفي شخصان وأصيب 8 آخرون، جراء السيول التي اجتاحت شمال غرب محافظة طهران.

وأفاد السيد شاهين فتحي المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في طهران، بأن السيول التي اجتاحت منطقة "إمام زاده داود" أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين، مؤكدا أن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال جارية.

وأشار إلى هطول أمطار غزيرة في وقت سابق اليوم، في منطقة /شميران/ شمال العاصمة طهران ومدينة باكدشت (شرق طهران) ومنطقة ملارد الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي طهران والبرز، وتسببت في حدوث سيول.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن فرق الإغاثة والإنقاذ والقوات العسكرية قامت بإنقاذ الأشخاص الذين تعرضوا لحادث إثر السيول.