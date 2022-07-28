قمة تجمع #ولي_العهد و #ماكرون في #قصر_الإليزيه.. اليوم

تعقد في باريس اليوم الخميس، قمة تجمع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المحطة الثانية والأخيرة للجولة الأوروبية لولي العهد، والتي بدأت باليونان.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، اليوم الخميس، وفقا لـ«العربية».

وتوجه الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، عقب زيارة إلى اليونان استمرت ليومين، ومن المقرر أن يبحث ولي العهد خلال زيارته لباريس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القيادة الفرنسية.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، زار مدينة جدة في ديسمبر الماضي (2021م)، واستقبله ولي العهد في قصر السلام.

وجرى خلال الاستقبال –بقصر السلام- استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

كما جرى استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة ولي العهد إلى كل من اليونان وفرنسا (وفقا للديوان الملكي) بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان.