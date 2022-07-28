بالفيديو.. “الزعاق”: شهر #محرم سيشهد بداية موسم “#سهيل”

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شهر محرم هو الشهر الأول من شهور السنة الهجرية.

وأضاف الزعاق، أن شهر محرم سُمي بذلك لقدسيته وحرمة القتال فيه؛ فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة (ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ورجب).

وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن الحجاج يصلون مكة قبل موسم الحج بشهر ويعودون بعد الموسم بمدة مماثلة؛ لذلك حُرّم القتال (قبل وبعد الحج)؛ حتى يأمن الحجيج.

وتابع: شهر محرم لهذا العام آخر أيام القيظ، فثلثه الأول والثاني يكون في جمرة القيظ، وثلثه الأخير يكون في موسم القويظة، والمتمثلة في النجم الأول من نجوم "سهيل".