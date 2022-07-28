كأنها مدينة ساحلية.. خبير طقس: الرياض تسجل رطوبة 30% وهذا مؤشر جيد

أكد الخبير في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن الرطوبة وصلت في العاصمة الرياض فجر اليوم الخميس 30%.

وتابع الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أصبحت الرياض كأنها مدينة ساحلية وهذا مؤشر جيد على أن الحالة الممطرة أصبحت تقترب من الرياض ومحافظاتها ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب.

وأضاف: متوقع اليوم الخميس 29 ذي الحجة -إن شاء الله- أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على المملكة والخليج العربي والحرارة نهاراً أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وأردف الحصيني: حسب المراصد متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس 29 ذي الحجة أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والشرقية ومرتفعات مكة المكرمة وعُمان والإمارات وقطر.