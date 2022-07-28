‏ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين إلى خمسة قتلى وأكثر من 150 مصابا وتسجيل أكثر من 800 هزة ارتدادية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، اليوم، إنه تم تسجيل أكثر من 800 هزة ارتدادية بعد 24 ساعة تقريبا من وقوع زلزال قوي بقوة 7.1 درجة في مقاطعة /أبرا/ شمالي الفلبين.

وذكر المعهد، أنه تم تسجيل ما مجموعه 815 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الرئيسي بما في ذلك 24 هزة قوية شعر بها السكان.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلبينية، بأن شدة هذه الارتدادات تراوحت بين 1.5 و5 درجات.

وقال السيد ريناتو سوليدوم رئيس المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إنه عادة ما ينتج عن اليومين الأولين العديد من الهزات الارتدادية، وينخفض العدد تدريجيا.

وكان زلزال شدته 7.1 على مقياس ريختر ضرب مقاطعة /أبرا/ في شمالي الفلبين صباح أمس /الأربعاء/، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين.

ودمر الزلزال القوي مبان وتسبب في انهيارات أرضية، وقد اهتزت المباني حتى في العاصمة مانيلا التي تبعد 300 كيلومتر.

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 بالمائة من الزلازل في العالم.