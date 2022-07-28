لأول مرة على الإطلاق.. تراجع إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية

انخفض إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2021، بسبب انخفاض معدلات المواليد في البلاد، وتزايد شيخوخة السكان، إلى جانب انخفاض عدد الأجانب الوافدين خلال الوباء.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الكوري في عام 2021، بلغ إجمالي عدد سكان البلاد 51.74 مليون نسمة اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2021، بانخفاض 0.2% عن العام السابق، في أول تراجع لعدد السكان على أساس سنوي منذ عام 1949، عندما بدأ مكتب الإحصاء في رصد التعداد.

وانخفض عدد المواطنين الكوريين في العام الماضي بمقدار 45 ألفًا على أساس سنوي إلى 50.09 مليون، بينما انخفض عدد المقيمين الأجانب بنسبة 3.2% عند 1.65 مليون.

جدير بالذكر أنه يتم حساب إجمالي عدد السكان على أساس بيانات المواليد والوفيات والتحركات عبر الحدود للأجانب الذين يعيشون في كوريا الجنوبية لأكثر من ثلاثة أشهر.