سيناتور روسي: البرلمان قد يبحث في #الخريف دمج مناطق جديدة إلى #روسيا  

صرح أندريه كليشاس، رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، بأن برلمان البلاد قد ينظر خلال دورته الخريفية في انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

وكتب السيناتور عبر "تلغرام" اليوم الخميس: "ارى أنه من المحتمل تماما أن تتمثل المهمة الأكثر أهمية للبرلمان في دورته الخريفية هذا العام، في دمج مناطق جديدة في فضاء روسيا القانوني".

وفي وقت سابق، أكدت سلطات منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، أن إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في المنطقة بشأن مسألة انضمامها إلى روسيا أمر لا رجعة فيه، فيما بدأت إدارة مقاطعة زابوروجيه المجاورة الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان أعربتا أكثر من مرة عن رغبتهما في الانضمام إلى روسيا أيضا.