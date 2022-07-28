نجاح فصل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” دون أي مضاعفات

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اكتمال فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" بنجاح، ودون أي مضاعفات.

وكان قد تم إدخال التوأم صباح اليوم (الخميس) إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، حيث تم تم إجراء المرحلة الأولى من العملية وهي التجهيز والتخدير، وتلتعا عملية التعقيم، ثم الصل الذي تم بنجاح.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الفنان فايز المالكي اليوم على حسابه بموقع "تويتر"؛ المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يرافق التوأم إلى غرفة العمليات.

وقال الدكتور الربيعة من داخل غرفة العمليات إنه بدأت عمليات تجهيز التوأم تمهيداً لمرحلة التخدير والتي قد تستغرق نحو ساعتين، ومن ثم مرحلة التعقيم، وتليها مرحلة الجراحة لفصل الكبد والأمعاء، مبيناً أنه سيتم بعد ذلك وضع التوأم على طاولتين لإجراء عمليات الترميم، ومن ثم تضميد الجراح.

وكان الدكتور الربيعة قد ذكر في وقت سابق أن العملية ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وأضاف أن التوأم السيامي اليمني من الإناث، ووُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان في الكبد والأمعاء، كما أن هناك اشتباهًا باشتراكهما في غشاء القلب.