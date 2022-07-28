مسؤول بـ”#النيابة_العامة”: عقوبة الاتجار بالبشر السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال (#فيديو)

أكد رئيس لجنة الإتجار بالأشخاص بالنيابة العامة، تركي المقيبل، أن عقوبة الإتجار بالبشر هي السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مليون ريال.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية»، أن المملكة قامت بجهود كبيرة في مكافحة هذه الجرائم من منطلق أحكام الشريعة الإسلامية.

ولفت المقيبل، على خلفية قرب اليوم العالمي للاتجار بالبشر، إلى أن ذلك اليوم خصص لتسليط الضوء على هذه الجرائم وما وقع على الضحايا سواء داخل أو خارج دولهم على مستوى العالم

وأشار إلى أن عقوبة القائمين على هذه الجرائم لا يعتد فيها برضا الضحية، مشددًا على التكامل والتعاون بين مختلف الجهات في المملكة لمكافحة هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين.

وكشف رئيس لجنة الإتجار بالأشخاص بالنيابة العامة، أن النظام السعودي حدد عدة صور للاتجار بالبشر منها الإجبار على التسول والإجبار على الخدمة والاعتداء الجنسي وإجراء التجارب الطبية.