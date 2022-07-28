رئيس “#نيوم” يكشف العدد المتوقع لسكان المدينة (#فيديو)

قال الرئيس التنفيذي لـ “نيوم” نظمي النصر: إن تصميم مشروع “ذا لاين” يتميز بالمرونة ليتسع لعدد سكان يصل إلى 9 ملايين نسمة.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن أكثر من 40 ألف عامل يعملون على تهيئة المواقع الرئيسة في مشروع “نيوم”، مشيرًا إلى أن عددهم سيرتفع في 2026 إلى 450 ألف عامل.

وأشار إلى أن بناء البنية التحتية لاستقبل العمال والمسؤولين والإداريين، أخذ من الإدارة المكلفة بالمشروع ما يقرب من عام ونصف، وتم تهيئة المنطقة لاستقبال أكثر من 40 ألف عامل، في مساكن ومحلات جاهزة تمامًا لإقامتهم.

وأضاف أن عشران الآلاف من العمال يعملون على تهيئة المواقع الرئيسة لكل المشاريع في نيوم، من منطقة رجينا في الجبال إلى المنطقة الصناعية، وحتى اللاين، مؤكدًا أنه خلال العام القادم سيرتفع عدد العمالة من 40 إلى 100 ألف، وأنه في 2026 ستصل العمالة في نيوم إلى ما يقارب نصف مليون عامل.

واعتبر النصر، أن المشروع نقلة عالمية لم ير العالم مثلها حتى الآن، موضحًا أن الاجتماعات مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استمرت قرابة 6 أشهر، وأن آلاف المعدات تعمل الآن في ميناء “أوكساجون”، وسيكون هناك جزر ومناطق سكنية سيبدأ العمل فيها قريبًا، مشيرًا أيضًا إلى أنه سيتم بدء العمل بمرافق التعليم والجامعات والصحة في “نيوم” العام المقبل.