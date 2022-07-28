المركزي التركي يرفع توقعات التضخم في نهاية العام إلى 60%

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي بنهاية العام إلى 60.4 في المائة من 42.8 في المائة قبل ثلاثة أشهر، وارتفع متوسط توقعاته لنهاية عام 2023 إلى 19.2 في المائة من 12.9 في المائة، وذلك حسبما أظهر استعراض محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو لتقرير فصلي عن التضخم.

وأظهر استطلاع لـ"رويترز" أن الاقتصاديين يتوقعون تضخما بنسبة 70 في المائة في نهاية العام الجاري.

ويبقى المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 14 في المائة على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر العرض الفصلي للبنك توقع تضخم سنوي عند نحو 90 في المائة في الخريف قبل أن يتراجع. واقترب معدل التضخم من 79 في المائة الشهر الماضي بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة العام الماضي وارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجعت الليرة التركية قليلا إلى 17.925 بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش. وتقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق التي لامستها خلال أزمة العملة في ديسمبر والتي اندلعت بسبب التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة