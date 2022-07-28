محلل طقس يتوقع خريطة الأمطار بالمملكة.. وهذه أبرز المناطق المتأثرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالله الحربي، توسع رقعة الأمطار على بعض المناطق بالمملكة، خلال الأيام القادمة، وتصل إلى أجزاء من منطقة الرياض.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنه خلال هذا الأسبوع تتوسع رقعة الأمطار من الشرق على الشرقية والوسطى، ومن الجنوب على الجنوبية الغربية والغربية، ثم إلى أجزاء من تبوك والمدينة المنورة إلى القصيم.

وأضاف "الحربي"، أن غزارة الأمطار تتركز في الجنوبية الغربية، والغربية وشرقها إلى أجزاء من منطقة الرياض.

وأشار الحربي إلى أن الجنوب الغربي للمملكة استقبل كميات كبيرة من الأمطار، ومازالت توقعاته مبشرة.

وأضاف أن الحالات المدارية المتتابعة الناتجة عن الجيوب العلوية الشرقية والرطوبة الجنوبية، هي نتاج سيطرة الكتلة الرطبة على بحر العرب والقرن الإفريقي، بين نشاط وخمول، كان لحضورها استمرار حالات عدم الاستقرار على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة.