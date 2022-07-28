هذه تفاصيلها.. فتح باب القبول على الوظائف العسكرية بقوات أمن المنشآت

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية بقوات أمن المنشآت ( رجال ) على رتبة ( جندي أول – جندي موسيقى ) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1 / 1 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 6 / 1 / 1444 هـ .

وأشارت إلى ضرورة أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/01/01هـ الموافق 2022/07/30م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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