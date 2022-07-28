“الاستثمارات العامة” يبحث فرصاً استثمارية في ألبانيا بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار #عاجل

يبحث "صندوق الاستثمارات العامة" فرصاً استثمارية في ألبانيا بمبلغ مالي يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار، وذلك وفقا لما أوردت "وكالة الأنباء السعودية".

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عقد مع رئيس وزراء جمهورية ألبانيا "إيدي راما"، اجتماعاً موسعاً في العاصمة اليونانية أثينا أمس الأربعاء.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتناول الاجتماع سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية، وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى رئيس الوزراء في جمهورية ألبانيا "إيدي راما" شكره وتقديره لقرار المملكة العربية السعودية تقديم دعم للجمهورية الألبانية بمبلغ 50 مليون دولار، وقيام صندوق الاستثمارات العامة ببحث الفرص الاستثمارية.