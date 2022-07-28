مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12155 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 102.84 نقطة ليقفل عند مستوى 12155.02 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 316 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 175 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زجاج، واليمامة للحديد، والتصنيع، والكثيري، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والعالمية، والإعادة السعودية، وبترو رابغ، والمراعي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.56%.

فيما جاءت أسهم شركات: السعودي الفرنسي، والمتحدة للتأمين، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية. فيما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، والراجحي، وأرامكو السعودية، والمتحدة للتأمين، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 129.40 نقطة ليقفل عند مستوى 20952.67 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 44.2 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم تقاسمتها 2376 صفقة.