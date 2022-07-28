تدشين “إدارة الجدارات الوظيفية” لتقييم وتطوير منسوبي “المحاسبة”

دشّن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، اليوم، النظام الإلكتروني "إدارة الجدارات الوظيفية"؛ لتقييـم وتطويـر الجدارات الوظيفية لمنسوبي الديوان العام للمحاسبة.

ويتيح النظام قياس جدارات المراجعين وعــرضها وتحليــلها من خلال بناء خطط التطوير الشخصية وتحديد الاحتياج التدريبي المبنى على الجدارة، وإصــدار تقاريــر مفصلة يتخذ على إثرها قرارات حول تقييم الأداء الوظيفي، والتدوير الوظيفي، والتعاقب القيادي، واختيار الكفاءات، والاستقطاب، وبناء خطة التدريب السنوية.

ويأتي النظام انطلاقاً من سعي الديوان لرفع كفاءة وفاعلية الأداء في كافة قطاعاته وفروعه، واستمراراً لبرامج التطوير المهني، واستكمالاً لسعيه إلى التميز المؤسسي والرقمي، وتحقيق الريادة المهنية في المحافظة على المال العام، كما يقع النظام ضمن مبادرات محاور الخطة الاستراتيجية الرابعة للديوان للفترة (2022 – 2026م)، وتأكيدها على تنمية القدرات البشرية، وإيماناً من الديوان بأهمية خلق بيئة مستدامة للبحث والتطوير للعنصر البشري واستمرارية للنقل المعرفي في الأجهزة الرقابية.

ويعمل نظام إدارة الجدارات الوظيفية من خلال إطار عام للجدارات الوظيفية للمراجعين، المنبثق من الإطار الدولي للجدارات الوظيفية للمراجعين الصادر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، آخذاً في اعتباره المهارات والمعارف الفنية التي يحتاجها المراجع بما يمكنه من انجاز أعماله بكفاءة وفاعلية.

ويعد الإطار العام للجدارات الوظيفية للمراجعين (CFAP) المفتاح الرئيس للتطوير المهني المستمر وخلق القدرات التنافسية والحصول على قوة بشرية مؤهلة وقادرة وراغبة بالعمل، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للمراجعين، كما يساعد الإطار العام متخذي القرار على تشكيل فرق عمل ولجان متجانسة ومتمكنة.