النصر يستعد لضم نجم الأهلي المصري بعد معسكر إسبانيا

كشفت تقارير صحفية عن أن نادى النصر يسابق الزمن لضم المالى أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى المصري بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق

وبحسب موقع "سعودي" سبورت فإن النصر يرغب في تدعيم صفوفه بصفقات قوية خاصة أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق أعلن أن معسكر إسبانيا قد يسفر عن رحيل لاعب أو أكثر من اللاعبين الأجانب

وأشار الموقع إلى أن فرص إمكانية انتقال ديانج للنصر كبيرة فى ظل ترحيب الأهلي بإمكانية بيع اللاعب، خلال الانتقالات الصيفية خاصة أن الأهلى المصري يمر بأزمة مالية طاحنة جعلت الإدارة يفتحون الباب أمام إمكانية الاستغناء عن النجم المالي، حال الحصول على عرض مالى جيد

أضاف الموقع أن الحديث عن انتقال أليو ديانج للنصر سوف يشهد تطورات كبيرة الفترة المقبلة، في ظل رغبة المدرب الفرنسي جارسيا في تدعيم الفريق بعد أداء وتجربة لاعبيه الأجانب في معسكر إسبانيا