الاتحاد يسدد المستحقات المتأخرة لتسجيل طارق حامد

كشفت تقارير صحفية أن نادى الاتحاد أنجز شرط رواتب العاملين في النادي، لاستخراج شهادة الكفاءة المالية التي تسمح بتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى مقدمتها الدولى المصري طارق حامد لاعب الزمالك السابق.

وأكدت صحيفة الرياضية نقلا عن مصادر خاصة أن إدارة الاتحاد أنجزت شرط رواتب العاملين في النادي، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية التي تسمح بتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودفعت إدارة الفريق الغربي رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أخيرا.

أشارت الصحيفة إلى تواصل الإدارة المالية في الاتحاد مناقشاتها مع لجنة الكفاءة في وزارة الرياضة، لرصد مستحقات القضايا القائمة حاليًا.