مفاجأة.. رونالدو يعرض نفسه على نابولي

عرض خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي على نادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2023، لكنه يرغب في الرحيل من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة بعد فشل الشياطين الحمر في التأهل للمسابقة.

وحسبما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، إن مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي، عرض رونالدو على مسؤولي نابولي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي، لا سيما وأن نادي الجنوب سيشارك في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وأضافت، إن كريستيانو رونالدو يبحث عن اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن تم استبعاد نقله إلى عدد من الفرق المناسبة أمثال بايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان، لتوافر عدد من النجوم بالإضافة إلي قائمة الرواتب المرتفعة وأخيرًا إعتماد إحداها على العناصر الشابة.