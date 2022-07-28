أول رد من برشلونة على رحيل شتيجن الموسم المقبل

نفي نادي برشلونة الإسباني، الأنباء التي ترددت حول بيع الحارس الدولي الألماني أندريه تير شتيجن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك تقارير، قد أشارت إلي تفكير برشلونة في بيع الحارس الألماني تير شتيجن بعد فشل صفقة إنتقال الهولندي فرانكي دي يونج، من أجل إفساح المجال في القائمة لتسجيل صفقاته الجديدة.

ذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن إدارة برشلونة لا تفكر على الإطلاق في بيع الحارس الدولي الألماني تير شتيجن، مؤكدة أن اللاعب نفسه لا يريد مغادرة كامب نو.

وأضافت الصحيفة، إن الإدارة الرياضية لنادي برشلونة، والجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز، لا يفكران في التخلي عن الحارس الألماني تير شتيجن، خاصة في ظل الصعوبات الكبيرة لإيجاد حارس بنفس إمكانياته.