الرئاسة الفرنسية عن الاتفاق النووي: الكرة في ملعب إيران

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية اليوم الخميس: إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن الكرة لا تزال في ملعب طهران.

تصريحات المسؤول الفرنسي جاءت قبيل محادثات بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال المسؤول إن ماكرون سيناقش أيضا أوضاع حقوق الإنسان في السعودية خلال مأدبة عشاء مع الأمير محمد مساء اليوم، بما في ذلك حالات فردية، بالإضافة إلى تطلعات أوروبا الخاصة بإنتاج النفط في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا.