بايدن: لا مفاجأة في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، لتهدئة قلق الناخبين بشأن حالة الاقتصاد، قائلا: إنه ليس مفاجئا حدوث تباطؤ بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وأضاف في بيان: "ليس من المستغرب أن يتباطأ الاقتصاد بينما يعمل مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم، نحن على الطريق الصحيح وسنخرج.. أقوى وأكثر أمانا".

وأصبحت المخاوف بشأن الاقتصاد هي محور التركيز السياسي الأول لبايدن في انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، إذ أصبحت سيطرة حزبه الديمقراطي على الكونجرس على المحك.

وانخفضت شعبية بايدن إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 36 في المئة، وفقا لاستطلاع رويترز إبسوس، مع إدراج الاقتصاد على رأس اهتمامات الناخبين في ظل ارتفاع فواتير البقالة والغاز والإسكان.

وفي حين أن الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يفي بتعريف معياري للركود، يقول البيت الأبيض إن الظروف الأوسع للركود لا تزال بعيدة التحقق، بالنظر إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي وأسواق العمل.