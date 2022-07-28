برشلونة ينهي اتفاقه مع صفقة واعدة

أعلن نادى برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدافع الفرنسي جول كوندى، قادما من فريق إشبيلية، كخامس صفقات النادى خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

وقال بيان برشلونة:"توصل النادى مع إشبيلية إلى اتفاق بشأن انتقال جول كوندي، بانتظار توقيع العقود والفحوصات الطبية للاعب".

وكان المدافع الفرنسي قد وصل إلى برشلونة، اليوم الخميس، من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى النادى الكتالونى خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

وسيبقى كوندى في برشلونة ولن يسافر إلى الفريق فى جولته الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون أول تدريب له يوم الإثنين القادم.