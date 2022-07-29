استقرار أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 107 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل أوبك+، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، 38 سنتا أو 0.4% إلى 96.80دولار للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة، ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3%.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، عند التسوية عند 107.14 دولار للبرميل.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 8 سنتات أو 0.1% إلى 101.91 دولار للبرميل.