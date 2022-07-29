محلل طقس: درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة أقل من المعدل السنوي

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن درجات الحرارة اليوم الجمعة، على معظم مناطق المملكة، أقل من المعدل السنوي، مع رطوبة نسبية في الليل والفجر.

وقال "الحصيني" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه حسب المراصد، متوقع من اليوم الجمعة وحتى صباح السبت، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا.

وأضاف أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من وسط الشرقية وجازان وعسير والباحة وجنوبي الرياض والشرقية، إضافة إلى سلطنة عُمان والإمارات والبحرين وقطر واليمن.

وتابع الحصيني قائلا: إن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها عصر أمس الخميس كانت في الكويت وبلغت 46 مئوية، وفي المملكة كانت مدينة رفحاء؛ حيث سجلت 45 مئوية، وأقلها كانت في أبها 29 مئوية.

وأضاف أن الرياض سجلت درجات حرارة أقل من القريات وحائل، بحرارة بلغت 39 مئوية، وهي أقل من المعدل السنوي.