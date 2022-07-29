موسكو تتهم #كييف بقصف سجن في #أوكرانيا وتعلن مقتل 47 شخصا

تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بهدف تحرير أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم الغربي والعتاد العسكري لمواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات، أكد انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الأسرى الأوكرانيين بقصف السجن في دونيتسك إلى 47.

وقبلها اتهم الجيش الروسي قوات كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون في شرق أوكرانيا الانفصالي، مؤكدا مقتل أكثر من 40 شخصا وجرح عشرات آخرين. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "40 أسير حرب أوكرانياً قتلوا و75 جرحوا"، مضيفة أن 8 من موظفي مركز الاعتقال في أولينيفكا بمنطقة دونيتسك الانفصالية أصيبوا أيضا جروح.

وفي وقت سابق، قال دانييل بيزسونوف، المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك، إن 40 أسير حرب أوكرانياً على الأقل قتلوا وأصيب 130 يوم الجمعة، عندما أصاب قصف أوكراني سجنًا في بلدة أولينيفكا.

بالمقابل، أفاد عمدة خاركيف بأن القوات الروسية قصفت منزلا وجامعة في المدينة صباح اليوم. فيما أعلن حاكم ميكولايف الأوكرانية مقتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على المدينة.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تقرير مخابراتي، إنه من المحتمل أن تكون مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، وربما يكون ذلك بسبب النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية.