عاجل  قصر الإليزيه: #ولي_العهد و#ماكرون اتفقا على أهمية تنويع إمدادات الطاقة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس إيمانويل ماكرون، اتفقا على أهمية تنويع إمدادات الطاقة، وذلك خلال المباحثات بينهما أمس الخميس، وفقا لـ«العربية».

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفور وصول سمو ولي العهد قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في فرنسا، متمنيًا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

وأقام الرئيس الفرنسي مأدبة عشاء تكريمًا لسمو ولي العهد، وعقد الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعًا موسعًا بحضور وفدي البلدين.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر مغادرته باريس بعد زيارة رسمية.