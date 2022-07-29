غدا.. دخول قرار “إلزامية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية” حيز التنفيذ

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الجمعة، تذكيرا بشأن إلزامية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية.

وقالت الوزارة، في بيان: "عزيزي المقاول.. متبقي يوم واحد فقط وتبدأ فترة إلزامية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية في ١٤٤٤/١/١هــ".

وأضافت: "بادر بتسوير مواقعك الإنشائية وتجنب المخالفات التي تؤثر على تصنيفك لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

وكانت الوزارة قد حذرت في وقت سابق من أن عدم الالتزام بالقرار يؤدي إلى عدم تمكنك من إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية.

كما أطلقت الوزارة "دليل تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية"، والذي يشتمل على المواصفات الفنية والإنشائية للسور، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: www.momrah.gov.sa.

ويأتي قرار تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية بهدف المحافظة على الشوارع والطرقات المحيطة بالأراضي المراد إنشاء المباني عليها، بما يتيح لمالك المبنى والمقاول تخزين المواد المخصصة للبناء لحمايتها والمحافظة عليها.

كما يسهم السور أيضًا في توفير السلامة للمارة ومستخدمي الطريق من أعمال البناء والإنشاء القائمة في الأرض. بحسب ما أوضحت الوزارة في وقت سابق.