3000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في مناطق لاسبيلا، وخوزدار، وكويتا، وبشين، وقلعة سيف الله، وقلعة عبدالله في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 21.000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.