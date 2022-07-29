استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع الاحتلال

استشهد فتى فلسطيني، وأصيب آخرون، اليوم، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بوفاة الفتى متأثراً بجروح أصيب بها برصاص حي أطلقها عليه جيش الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله.

من جهه أخرى، ذكرت مصادر محلية أن شابين أصيبا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير.

وبحسب المصادر اندلعت المواجهات خلال مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضًا لهجمات المستوطنين على السكان.

وشهدت قرى ومناطق متفرقة في الضفة الغربية مواجهات مماثلة خلال التظاهرات الأسبوعية المنددة بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي أسفرت عن عشرات الإصابات بالرصاص المعدني وحالات الاختناق.