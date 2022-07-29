ارتفاع أسعار النفط مع تضاؤل فرص زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية، اليوم الجمعة، مع التفات الأنظار إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، والتوقعات بإبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، بنحو 2.30 دولار إلى 109.44 دولار للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر اليوم 2.24 دولار إلى 104.07 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بـ 2.20 دولار إلى 98.62 دولار للبرميل، وانخفض العقدان في يوليو بواقع 4.7 بالمئة و6.8 بالمئة على التوالي.