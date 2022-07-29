الإمارات.. 6 قتلى على الأقل جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الجمعة، العثور على 6 أشخاص متوفين جراء السيول التي شهدتها إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة.

وقال العميد الركن الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية: إن الجهود مستمرة في عملية إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة جراء السيول التي تعرضت لها بعض إمارات الدولة خلال الفترة الماضية، وهي: رأس الخيمة والشارقة والفجيرة.

وأوضح أن الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الإخلاء في بعض من هذه المناطق، وهناك عمليات إيواء لبعض الأفراد الذين تعرضت منازلهم للسيول"، مشيرًا إلى عودة ما يقارب 80% من الأفراد الذين تعرضت منازلهم للسيول وغمرتها المياه.