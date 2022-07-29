أبوظبي للإعلام وSTARZPLAY تفوزان بالحقوق الحصرية لبث بطولة الدوري الإيطالي “سيري أ”

فازت أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، وSTARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالحقوق الحصرية لبث الدوري الإيطالي "سيري أ" وكأس إيطاليا، إضافة إلى بطولة السوبر الإيطالي، لمدة ثلاثة مواسم بدءاً من الموسم المرتقب هذا العام.

جاء ذلك بعد منح رابطة الدوري الإيطالي لأبوظبي للإعلام وSTARZPLAY، حقوق بث واحدٍ من أعرق وأقوى الدوريات الأوروبية وفق أعلى معايير البث العالمية عقب عرض قوي تقدمت به الشركة للمناقصة التي طرحتها الرابطة، لاسيما وأن هذه البطولات تتمتع بشعبية واسعة بين الجماهير الكروية على مستوى المنطقة والعالم.

وسيمنح وصول STARZPLAY لأكثر من 2.1 مليون مشترك في المنطقة، لأندية دوري "سيري أ" الإيطالي وصولاً إلى شريحة جماهيرية واسعة الأمر الذي يدعم علاماتها التجارية ضمن منطقة تضم أكثر من 400 مليون نسمة. وتمثل هذه الصفقة المشتركة دليلاً على الشراكة المثمرة التي تجمع بين أبوظبي للإعلام وSTARZPLAY، حيث حرص الجانبان على تعزيز تعاونهما لإثراء محفظتهما الرياضية لجمهور المنطقة والتي تضم (بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبطولة القتال المختلطة، وكأس العالم للأندية).

وقال هيثم الكثيري المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: "إن نجاح قنوات أبوظبي الرياضية في الحصول على حقوق البث الحصرية لبطولات الدوري والكأس والسوبر الإيطالية يؤكد على المكانة الرائدة التي وصلت إليها القناة، والإمكانات الفنية والتقنية والإعلامية التي تتمتع بها. ومن خلال الشراكة مع STARZPLAY ، التي تأتي ضمن مشروع التحول الرقمي المستمر الذي تتبناه قنوات أبوظبي الرياضية، سنعمل على تغطية فعاليات هذه البطولة الأوروبية العالمية التي يتطلع إليها الملايين من عشاق الكرة. حيث تتبوأ القناة ومنذ تأسيسها مركزاً ريادياً في متابعة وتغطية أهم المنافسات الرياضية في جميع أنحاء العالم بكل احترافية وموضوعية".

وأضاف الكثيري: "ستستمر أبوظبي الرياضية في تحقيق تطلعات متابعيها من خلال التغطية المتميزة بالصوت والصورة ، بما يعكس سمعتها في نقل أهم وأكبر البطولات المحلية والدولية بأحدث التقنيات وبأعلى معايير جودة البث العالمية".

من جانبه، قال داني بيتس، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمؤسس الشريك في STARZPLAY: "تعتبر إضافة المحتوى الرياضي لخدمات البث عبر الإنترنت أولوية قصوى بالنسبة لنا، إذ واصلنا الاستثمار في فئة الفعاليات الرياضية المباشرة خلال العام الماضي، وشهدت منصتنا على إثر ذلك نمواً لافتاً في معدلات الاشتراكات الجديدة. وفي إطار استراتيجيتنا طويلة الأجل، نحرص على تعزيز هذه الفئة لتكون أحد منتجاتنا الرئيسية، مع تقديم أفضل المحتوى الرياضي الترفيهي للمشتركين في المنطقة. وبفضل خدماتنا المتميزة للدعم الفني وخدمة العملاء، باتت STARZPLAY اليوم إحدى أفضل المنصات وأكثرها قدرة على اغتنام الفرص المتميزة في هذا القطاع الهام".

وأضاف: "لطالما كانت أبوظبي للإعلام محفزاً رئيسياً لإثراء المحتوى الرياضي عبر منصتنا، ونفخر بشراكتنا معها مجدداً لتقديم البطولة الإيطالية العريقة لكرة القدم لعشاقها في المنطقة. ولا شك أن فوزنا بحقوق بث منافسات كرة القدم الإيطالية حصرياً عبر منصتنا يعدّ دلالة على قدراتنا العالية وإشادة بإمكانات فريقنا المتمرس والمتفاني. ونحن على ثقة بأن هذا القطاع ينطوي على إمكانات هائلة وغير مستغلة بعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيدعم أهدافنا للأعوام المقبلة، ونتطلع قدماً لإضافة مزيد من فئات المحتوى في المستقبل".

وتُمثل إضافة الدوري الإيطالي العريق "سيري أ" إلى محفظة STARZPLAY خطوة جديدة لتعزيز المحتوى الرياضي المتميز والمتنوع الذي تقدمه لعشاق كرة القدم في المنطقة. تواصل من خلاله STARZPLAY تقديم محتوى رياضي شامل يضم أشهر البطولات العالمية والمحلية مثل بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، بطولة القتال النهائي (UFC)، قنوات أبوظبي الرياضية وبطولات الفيفا ومن أبرزها بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في أبوظبي.

ولمشاهدة الدوري الإيطالي، يمكن لعشاق الرياضة الاشتراك في الباقة الرياضية على STARZPLAY من خلال زيارة الموقع STARZPLAY.com، والتي تمنح المشتركين حق الوصول إلى مختلف الرياضات والمسابقات المثيرة الأخرى بالإضافة إلى الدوري الإيطالي.

وتتوفر خدمة STARZPLAY في 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم آلاف الساعات من أفضل الأعمال الغربية، والمسلسلات العربية، وأشهر الأعمال التركية، والأنمي، والأحداث الرياضية المباشرة، والمحتوى المخصص للأطفال والأعمال الحصرية، والمحتوى المتنوع عبر القنوات المضافة. وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذين يتجاوز عددهم 2.1 مليون مشترك. وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز ومن أي مكان.