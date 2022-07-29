أخبار دوليّة

البيت الأبيض: ليس هناك أي خطط لمكالمة هاتفية بين بايدن وبوتن

متابعات - الوئام
29 يوليو 2022 · < 1 minute

قال البيت الأبيض، إنه ليس هناك أي خطط لمكالمة هاتفية بين بايدن وبوتن.