بدء مراسم نقل #كسوة_الكعبة المشرفة من مجمع #الملك_عبدالعزيز إلى #المسجد_الحرام

بدأت قبل قليل، مراسم نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام.

نشرت قناة الإخبارية لقطات لبدء عملية نقل كسوة الكعبة الجديدة إلى المسجد الحرام.

وأجرت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية برئاسة شؤون الحرمين أعمال صيانة لجدران الكعبة المشرفة، ومذهبات تثبيت الثوب البالغ عددها (54) حلقة، وإعادة تذهيبها، وإجراء فحص كامل على رخام الشاذروان المحيط بالكعبة المشرفة.

وحيكت كسوة الكعبة المشرفة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوةً وتكريمًا.