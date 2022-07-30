الإمارات: 7 وفيات جراء سيول الأمطار

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، ارتفاع حصيلة وفيات السيول إلى 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية، بعد العثور على الشخص السابع المفقود.

وقال العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية الإماراتية: إنه تم العثور على 6 قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء السيول في البلاد، وجار البحث عن شخص مفقود، داعيًا للمتوفين بالرحمة والمغفرة.

وأشارت الوزارة في وقت لاحق إلى العثور على الشخص المفقود وقد فارق الحياة، معربة عن خالص عزائها ومواساتها لأسرة الفقيد وذويه.

وأكد في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الداخلية الإماراتية عبر "تويتر" عودة ما يقرب من 80% من متضرري السيول في البلاد إلى منازلهم مرة أخرى، وتمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول.