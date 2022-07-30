ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

ارتفع سعر الذهب فى السعودية، اليوم السبت ٣٠ يوليو ،2022 خلال التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، فى أول يوم لإجازة البورصات العالمية حيث جاء سعر أوقية الذهب ١٧٦٦ دولاراً متأثراً بصعود سعر المعدن الأصفر عالمياً مع زيادة حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية فى المملكة.

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 فى السعودية: 212.92 ريال، ما يعادل (56.78 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 فى السعودية: 195.18 ريال، ما يعادل (52.05 دولار).

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 فى السعودية: 186.30 ريال، ما يعادل (49.68 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 فى السعودية: 159.69 ريال، ما يعادل (42.58 دولار).

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 فى السعودية 124.20 ريال، ما يعادل (33.12 دولار).

أسعار أوقية وجنيه الذهب فى السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب فى السعودية للبيع: 6622 ريالاً، ما يعادل (1766 دولاراً).

وجاء سعر أوقية الذهب فى السعودية للشراء: 6626 ريالاً، ما يعادل (1767 دولاراً).

وسجل سعر الجنيه الذهب فى السعودية عيار 21: 1788 ريالاً ما يعادل (476 دولاراً).

وجاء سعر الجنيه الذهب فى السعودية عيار 22: 1873 ريالاً، ما يعادل (499 دولاراً).

وسجل سعر الجنيه الذهب فى السعودية عيار 24: 2044 ريالاً، ما يعادل (545 دولاراً).