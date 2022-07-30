روسيا توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة، اليوم السبت، وقف إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمة إياها بانتهاك شروط سحب الغاز.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة "لاتفيا غاز" للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها.

وقالت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا.. بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز"، بحسب فرانس برس.

يشار إلى أن شركة غازبروم كانت قد أوقفت، في وقت سابق، تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

ويأتي هذا الإعلان في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.

كما يأتي في وقت خفضت فيه غازبروم بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" هذا الأسبوع، مشيرة إلى الحاجة إلى صيانة التوربينات بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.

وكانت روسيا خفضت حجم شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه في كندا ولم تتم إعادته إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يسلم بعد.

ويتهم الغربيون موسكو باستخدام سلاح الطاقة ردا على العقوبات التي أقرت بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير.

ويؤكد الكرملين من جانبه أن العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز وأن أوروبا تعاني بالتالي من الإجراءات التي تفرضها على روسيا.

وشهدت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ولا سيما إلى ألمانيا وإيطاليا انخفاضًا تدريجيا منذ بدء تطبيق هذه العقوبات.